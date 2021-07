Stiri pe aceeasi tema

- Tudose spune ca abia in toamna va fi analizat dosarul Romaniei pentru ca organismele europene vor intra in vacanta. „Cand avem asa prim ministru, nu este niciun efort, ne iese natural. Ma uit la stiri si am impresia ca suntem intr-o piesa de Kafka. Nici nu stiu cu ce sa incep. Nici nu ma intereseaza…

- „Din pacate, Guvernul sau statul nu a facut asa de multe pentru a sustine acest sistem de invatamant, dar a facut sectorul privat si au facut companiile. Acolo unde a fost o nevoie aceste companii private au investit si au creat acest sistemul dual, mare parte din el este copiat din sistemul din Germania.…

- Starea de alerta se prelungește in Romania pentru inca 30 de zile. Anunțul a fost facut de premierul Florin Cițu, intr-o conferința de presa susținuta miercuri 9 iunie. In hotararea CNSU de prelungire a starii de alerta este precizat ca se pot organiza nunți la interior cu 200 de persoane daca sunt…

- ”PNRR va fi prezentat public in detaliu. Pana la urma, sunt proiectele pe care le-am avut public in buget, si aici am avut o alta frustrare, eu, personal, pentru ca am gasit multe proiecte care zaceau prin ministere de ani de zile pe care oamenii astia dintr-o data au crezut ca pot sa le faca. PNRR…

- Crețu a declarat ca Romania a intrerupt negocierile și pentru Programele Operaționale pentru ca a trecut cele mai avansate proiecte in Planul Național de Redresare și Reziliența.”Mai avem doi ani de cheltuit banii din exercițiul financiar 2014-2020. Din pacate, rata de absorbție este de 55%, deci 45%…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose critica Executivul condus de Florin Cițu și avertizeaza ca Romania se indreapta spre un boom economic. „Duduie, Citule, duduie? Vezi ca face bum! In tara asta vlaguita de pandemie, exista si un roman fericit. Cu nonsalanta iresponsabilitatii, ne spune de la obraz ca…

- Șeful delegației EPP Romania din Parlamentul European, Rareș Bogdan, anunța un vot crucial pentru astazi, in deliberativul UE, legat de forma certificatului UE Covid-19. „Comisia LIBE a stabilit forma certificatului in conformitate cu principiile ce stau la baza principiilor și valorilor eurosistemului,…

- Dupa ce medicii de la Institutul Oncologic București au reclamat ca au ramas de 10 zile fara citostatice pentru pacienții cu cancer, liderul PSD Marcel Ciolacu a dat vina pe președintele Klaus Iohannis și l-a numit pe Florin Cițu „premier de paie”. Liderul social-democraților a afirmat ca „este crima”…