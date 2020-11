Stiri pe aceeasi tema

- "Este o nebunie completa ceea ce se intampla, in special cu masurile privind inchiderea pietelor, targurilor, oboarelor, este o masura care nu are nimic de-a face cu realitatea romaneasca. (...) Au dat ceva ca sa dea, daca nu cumva masura trebuie sa raspunda 'necesitatilor' unora din Guvern, sau…

- Social-democrații critica decizia Executivului de a inchide piețele acoperite, vicepreședintele PSD Mihai Tudose apreciind ca este vorba de „o nebunie completa”. „Toți colegii noștri și-au manifestat d...

- Masura inchiderii piețelor cauzeaza nemulțumire in randul comercianților și a producatorilor. Cateva zeci de piețari care vand in Piața Iosefin s-au strans in pentru a protesta impotriva masurii Comitetului pentru Situații de Urgența. Piața Iosefin din Timișoara e acoperita, iar comercianții se vad…

- PMP Dambovița condamna masurile abuzive ale Guvernului Partidul Mișcarea Populara … Post-ul PMP Dambovița condamna vehement masura inchiderii piețelor, targurilor și oboarelor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Mai mulți politicieni critica decizia Guvernului Orban de a inchide piețele din Romania, o masura impusa pentru a limita raspandirea infecțiilor cu coronavirus. Liderul PLUS, Dacian Cioloș, spune ca aceasta masura este o greșeala, iar liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca aceasta decizie este lipsita…

- Dacian Ciolos a apreciat, vineri seara, ca inchiderea completa a pietelor ar fi o greseala care va afecta producatorii agricoli autohtoni. Liderul PLUS a menționat ca i-a impartasit premierului Ludovic Orban cateva idei pe aceasta tema, care spera ca se vor regasi in practica in scurt timp.

- Producatorii agricoli dezaproba masura anuntata de autoritati privind inchiderea pietelor agroalimentare care functioneaza in spatii inchise si a targurilor, considerand ca astfel sunt favorizate supermarketurile si multinationalele, iar agricultorii romani nu vor mai avea unde sa isi vanda recolta.…

- Vicepremierul Raluca Turcan a vorbit la Digi 24 despre strategia Guvernului pentru gestionarea pandemiei de coronavirus . Raluca Turcan a declarat ca inchiderea mall-urilor ceruta de medici este ultima masura la care Executivul s-ar putea gandi. „Nu cred ca mall-urile trebuie inchise, dimpotriva vrem…