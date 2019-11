Mihai Tudose, către Victor Ponta: Şansa Pro România e plecarea ta "Observ, din nou, dorința nestavilita a lui V. Ponta de a "scapa" cat mai repede de toți cei care il "incurca" nefiind de acord cu toate ideile lui. A reușit sa-i suspende pe fondatorii partidului. Acum e partidu’ lui! A suspendat/indepartat parlamentarii care nu asculta orbește orice edict. A reușit ca in cateva luni sa devina nefrecventabil și lipsit de credibilitate. Il incurc foarte tare și eu și in consecința, face orice sa ma faca sa plec... Știți cum e vorba aceea cu "sa te fereasca Domnul de ruga indeplinita".... Fiindca atunci, cu noi toți plecați, el va mai vinde iluzii pana… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Poze cu Victor Ponta alaturi de Dinu Pescariu pe terenul de golf au aparut pe pagina de Facebook a Turneului Montgomerie Maxx Royal, a dezvaluit G4Media.ro. Echipa lor a iesit pe primul loc dupa prima zi a turnelui, iar Victor Ponta a fost preiat pentru cea mai lunga lovitura (longest drive).…

- Acuzat de tradare, Mihai Tudose ii cere demisia lui Victor Ponta de la conducerea Pro Romania, sugerand intr-o postare pe Facebook ca liderul partidului nu este susținut de colegii din conducerea formațiunii, potrivit Hotnews. „In condițiile in care toooooate ,,negocierile” duse de Victor in ultimul…

- Mihai Tudose publica un nou mesaj, in urma cu scurt timp, in care-i spune lui Victor Ponta sa plece din partid, asta dupa ce-l face mincinos: ”O noua minciuna/ petarda.. marca Vv Ponta... Cica nu...

- ​Mihai Tudose îi cere lui Victor Ponta sa plece, pentru a doua oara în aceeași zi. Dupa mesajul din cursul dimineții de marți, el a revenit seara precizând ca nu va parasi Pro România, cel care trebuie sa plece fiind Ponta. „​O noua minciuna/ petarda.. marca Vv…

- Victor Ponta a avut un raspuns scurt pentru Mihai Tudose: "Ii urez succes dlui Tudose la PNL / noi ne vedem de ProRomania", noteaza B1.ro. Citeste si: Mihai Tudose, replica dura pentru Victor Ponta: "Nu ai vrea tu, Victor, sa-ti dai tu demisia? Ca sa nu te mai deranjam" Fostul premier,…

- ​​Acuzat de tradare, Mihai Tudose îi cere demisia lui Victor Ponta de la conducerea Pro România, sugerând într-o postare pe Facebook ca liderul partidului nu este susținut de colegii din conducerea formațiunii. „În condițiile în care toooooate ,,negocierile”…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a dezvaluit ca a avut o discutie de ultim moment cu Mihai Tudose. "Acum 10 minute am vorbit cu Mihai Tudose, i-am spus ca, dupa modalitatea in care s-a comportat atunci in fata unui premier dintr-o tara unde politetea si regulile de buna-cuviinta sunt…

- „Daca va puneati intrebarea cine este "negociatorul" cu PNL - tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda in timpul saptamanii sa plece inapoi la PSD și cu Ludovic Orban in Weekend sa votam cu PNL! Cel pentru care am muncit toți sa ajunga la Parlamentul European - și care ne-a mințit in fața…