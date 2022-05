Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a doua semifinala Eurovision va avea loc astazi, 12 mai 2022. WRS, reprezentantul Romaniei, este mai pregatit ca niciodata sa faca show total cu melodia „Llamame”. Iata de la ce ora și unde poate fi vazuta cea de-a doua semifinala a concursului de muzica de la Torino.

- Romania intra azi in semifinala Eurovision 2022. Cum s-a pregatit WRS! Romania concureaza astazi in semifinala Eurovision 2022. Show-ul va fi transmis Live pe TVR, de la Torino, incepand cu ora 22:00. WRS ne reprezinta anul acesta țara cu piesa Llamame. Are numarul de concurs 13. Tanarul artist a bifat…

- Prima semifinala Eurovision 2022 s-a incheiat. Doar 10 dintre cei 17 concurenți care au intrat in concurs merg mai departe. Juriile de specialitate și fanii din țarile repartizate in prima semifinala, alaturi de cei din din Franța și Italia, au decis cine sunt aceștia: Elvetia – Marius Bear – „Boys…

- Prima semifinala a Eurovision Song Contest 2022, care are loc la Torino, va fi difuzata marti de TVR 1 si TVR International, incepand cu ora 22.00. Artisti din 17 tari vor urca pe scena de la Arena Pala Olimpico. Albania, Letonia, Elvetia, Slovenia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Lituania, Regatul…

- A fost ultima zi de relaxare pentru concurenții Eurovision. De marți incepe competiția, cu prima semifinala in care ii vom vedea, printre alții, pe reprezentanții Moldovei, ai Ucrainei și Bulgariei. Reprezentantul nostru, WRS, va intra in a doua semifinala, joi, pe 12 mai.

- Acest fenomen va afecta Europa, in special țarile de vest precum Spania, Portugalia, Franța, sudul Marii Britanii și vestul Italiei. Furtunile puternice de nisip din deșertul african traverseaza... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Finala Eurovision Romania 2022 are loc in seara aceasta. 10 piese lupta pentru a reprezenta Romania la Torino, in luna mai. Inainte de a afla marele caștigator, Mihai Traistariu a dezvaluit intr-un interviu pentru okmagazine.ro ca pe niciuna dintre cele 10 piese nu le vede in finala concursului internațional.…

- Alte 2 553 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 760 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 9 sunt asociate cu contact in afara țarii: 3-Ucraina, 2-Rusia, 1-Romania, 1-Franța, 1-Marea Britanie, 1-Spania. {{590983}}Numarul…