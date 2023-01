Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Burchel, directorul Școlii de Antrenori, a vorbit despre faptul ca Leo Strizu, antrenorul din acte de la FCSB, nu a plecat cu echipa in cantonament. FCSB a plecat duminica dimineața in Antalya, acolo unde va efectua cantonamentul de iarna. Din delegația roș-albastra nu face parte și Leo Strizu,…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a dezvaluit de ce vicecampioana va disputa doar doua meciuri amicale in cantonamentul din Antalya. FCSB este ultima formație din Liga 1 care a zburat spre Antalya, plecand azi. Vicecampioana revine acasa pe 20 ianuarie. Mihai Stoica a…

- In ultimul meci din acest an, CFR Cluj s-a incurcat pe teren propriu, 0-1 cu Hermannstadt, spre bucuria lui Mihai Stoica. Oficialul roș-albaștrilor a avut o reacție imediat dupa partida, bucurandu-se de faptul ca rezultatul o menține pe FCSB la 6 puncte in spatele clujenilor. Reacția lui Mihai Stoica…

- Federalii planuiesc schimbarea regulamentului privind Statutul Antrenorului, ca raspuns la situația de la FCSB, unde Mihai Pintilii, delegat in acte, se prezinta la flash-interviuri ca și cum ar fi antrenorul principal al echipei, iar Leo Strizu, cel care deține licența Pro, participa la conferințele…

- Mihai Stoica a comentat declarațiile penibile ale lui Leo Strizu dupa FC Botoșani - FCSB 2-3. Antrenorul din acte al celor de la FCSB a incurcat jucatorii și nu și-a amintit numele secunzilor. „Suntem obligați sa avem licența PRO, da? Avem licența PRO! Vreți momente vesele, stați de vorba cu Leo, care…

- Gigi Becali a recunoscut, in direct la Digi Sport, ca este implicat direct in alegerea primului "11" la FCSB, iar Mihai Pintilii și Leo Strizu se ocupa cu antrenamentele, potrivit Digi SportRecent, Leo Strizu a devenit antrenor principal in acte la vicecampioana Romaniei, iar gruparea roș-albastra a…

- Dupa meciul jucat duminica și caștigat de FCSB (3-1), oficialii de la Rapid și cei ai clubului roș-albastru se cearta din cauza biletelor primite de giuleșteni. Formația lui Adrian Mutu a primit 2.400 de tichete la meciul de pe Aren Naționala, adica 5% din capacitatea stadionului. ...

- Walter Zenga (62 de ani), neaga ipoteza lansata de patronul FCSB-ului, Gigi Becali (64 de ani), conform careia acesta s-ar fi autopropus ca antrenor la vicecampioana Romaniei. Tehnicianul din „Cizma” a declarat ca el nu este genul de om care se autopropune la echipe și ca doar i-a trimis un mesaj pe…