- Universitatea Craiova intalneste vineri, de la ora 20.30, pe FC Voluntari. Disputa va avea loc pe stadionul „Anghel Iordanescu“ si va conta pentru etapa a 2-a din play-off-ul Ligii 1. Gruparea din Banie vine dupa o serie de 7 meciuri consecutive castigate si antrenorul Laurentiu Reghecampf isi doreste…

- Laurențiu Reghecampf, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a susținut azi o conferința de presa, inainte de meciul cu FC Voluntari (vineri, 20:30). Oltenii se afla intr-un moment foarte bun, cu 7 partide consecutive caștigate, iar antrenorul Reghecampf spera sa continue serie de victorii pentru…

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca pentru formatia sa este foarte important sa invinga si astfel sa puna presiune pe primele clasate, CFR Cluj si FCSB. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- CS Universitatea Craiova a debutat excelent in play-off. Dupa 3-0 cu FC Argeș, Mihai Stoica a laudat jocul prestat de echipa lui Laurențiu Reghecampf. Deși formația din Banie a avut momente complicate in acest sezon, CSU Craiova a bifat cel de-al șaptelea succes consecutiv in Liga 1, iar Laurențiu Reghecampf…

- Fostul mare fotbalist al Baniei, Gica Craioveanu, a venit special din Spania ca sa fie alaturi de Universitatea Craiova in derbiul din aceasta seara cu rivala din oras, FCU. „Grande“ implineste astazi 54 de ani si va da, simbolic, lovitura de incepere a derbiului. El considera ca elevii lui Laurentiu…

- Mihai Balașa (27 de ani) este noul jucator al celor de la Sepsi dupa ce s-a desparțit de Universitatea Craiova. Dupa ce a ratat transferul lui Budescu, ajuns la FC Voluntari, Sepsi a reușit sa ajunga la un acord cu Balașa. Fundașul central, cu 8 prezente in echipa nationala a Romaniei, a semnat un contract…

- FC Voluntari a inceput cu o victorie 2022! Ilfovenii au trecut ușor de Darica Genclerbirligi, 3-0. Tamaș s-a luat de arbitru, dar s-au impacat la pauza, in timp ce Fulop și-a speriat colegii la ultimul gol Surpriza campionatului, FC Voluntari, a inceput cu dreptul anul, caștigand fara emoții primul…

- Giedrius Arlauskis (34 de ani), ultima data la CFR Cluj, ar negocia revenirea in Romania, la FC Voluntari. Arlauskis e liber de contract din septembrie 2021, cand a decis sa nu mai ramana la CFR dupa ruptura dintre președintele Marian Copilu și patronul Neluțu Varga. Copilu a ajuns recent la Universitatea…