- Comitetul Olimpic din Kosovo i-a cerut Comitetului International Olimpic (CIO) sa deschida proceduri disciplinare impotriva lui Novak Djokovici, acuzandu-l pe sarb ca a alimentat tensiunile cu mesajul “Kosovo este inima Serbiei”, la French Open, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Luni, Novak Djokovici,…

- Oleksandr Zincenko si Andrei Sevcenko vor fi capitanii echipelor la meciul caritabil Game4Ukraine, programat in data de 5 august, pe stadionul Stamford Bridge, potrivit Agerpres.Banii obtinuti din organizarea partidei vor fi folositi pentru reconstructia unei scoli din Cernihiv care a fost distrusa…

- Managerul general al echipei Golden State Warriors, Bob Myers, care a jucat un rol esential in succesele clubului din NBA in cursul ultimului deceniu, va parasi functia detinuta, a anuntat, marti, postul ESPN, citat de AFP, potrivit Agerpres.Myers a confirmat pentru ESPN ca va parasi clubul la expirarea…

- Italianul Marcell Jacobs, campionul olimpic en titre la 100 m, a declarat forfait pentru reuniunea de la Florenta, etapa din cadrul circuitului atletic Diamond League (Liga de Diamant), din cauza unei accidentari la spate care l-a facut sa rateze si concursul derulat duminica la Rabat (Maroc), informeaza…

- Ministrul francez al Sportului, Amelie Oudea-Castera, a declarat miercuri ca mesajul scris de tenismanul sarb Novak Djokovic dupa meciul sau de luni de la Roland-Garros, in care a numit Kosovo "inima Serbiei", nu este "potrivit", informeaza AFP, potrivit Agerpres.Chestionata pe aceasta tema de postul…

- Novak Djokovic (3 ATP) a transmis un mesaj de pace intre Serbia și Kosovo, imediat dupa victoria obținuta in primul tur la Roland Garros, 6-3, 6-2, 7-6(1), impotriva lui Aleksandar Kovacevic (114 ATP). Dupa fiecare meci, jucatorul victorios ia un marker și transmite un mesaj scurt pe camerele TV. Nole…

- Dominic Thiem, dublu finalist in 2018 si 2019, a fost eliminat luni, in primul tur al Roland Garros, in cinci seturi si aproape patru ore, de argentinianul Pedro Cachin (64), aflat la al doilea sau turneu major pe zgura.Austriacul in varsta de 29 de ani, fost nr. 3 mondial, care a coborat pe locul…

- Vineri, 19 mai 2023, incepand cu orele 20:00, pe stadionul „Eugen Popescu” din Municipiul Targoviște, se va disputa partida de fotbal din cadrul Campionatului Super Ligii Romaniei, dintre echipele AFC Chindia Targoviște si FC Voluntari. Pentru desfașurarea in condiții de ordine și siguranța publica…