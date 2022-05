Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Olteanu, antrenorul secund de la CS Mioveni, este cat se poate de realist in privința acestui final de play-out. Intrebat despre victoria cu Dinamo, scor 2-0, despre urmatorul meci cu Clinceni și despre poziția echipei din clasament in momentul de fața, tehnicianul galben-verde ne-a declarat:…

- Etapa a 2-a din play-off și play-out din Liga 1 s-a disputat intre 18 și 21 martie. Ultima partida a etapei, CS Mioveni – Chindia Targoviște, a avut loc luni, de la ora 20:30. Rezultatele inregistrate in etapa a 2-a din play-off Liga 1 Vineri, 18 martie Ora 20.30 FC Voluntari – CS Universitatea Craiova…

- Etapa a 2-a din play-off și play-out din Liga 1 se disputa intre 18 și 21 martie. Ultima partida a etapei, CS Mioveni – Chindia Targoviște, va avea loc luni, de la ora 20:30. Programul etapei a 2-a din play-off Liga 1 Vineri, 18 martie Ora 20.30 FC Voluntari – CS Universitatea Craiova 3-1 Sambata ,…

- Finalul acestei saptamani aduce in actualitate campionatele de la Liga Elitelor si Campionatul National, competitii aflate in faza de play-off / play-out. Iata tabloul cu jocurile seriilor in care sunt implicate formatiile oltene: Liga Elitelor U19 – play-off Vest, etapa 5: Sambata, 19 martie – ora…

- Sepsi OSK Sf.Gheorghe o are ca adversara, vineri seara, de la ora 20.30, pe FC Universitatea Craiova 1948, in primul meci din cea de-a 30-a etapa a Ligii I de fotbal, ultima a sezonului regulat. Runda va continua, sambata, cu jocurile UTA Arad-CS Mioveni (ora 15.00) și Rapid -Academica Clinceni (ora…

- Etapa a 29-a, penultima din sezonul regulat, se disputa de marți, 1 martie, pana joi, 3 martie. Epilogul rundei este FC Argeș – FCSB. Cele opt partidele ale acestor doua runde din sezonul regular sunt transmise in direct de LOOK Sport, DIGI Sport și TELEKOM Sport. Etapa a 29-a Marți, 1 martie Ora 15.00…