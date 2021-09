Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu a anunțat, joi, ca elevii vaccinați ar putea sa profite de acest statut. Ministrul Educației a precizat ca asta nu inseamna ca elevii nevaccinați vor fi dezavantajați. Campeanu a dat doua exemple de ”avantaje” pe care elevii vaccinați le-ar putea avea in fața celor nevaccinați.…

- Comitetul National pentru situatii de Urgenta propune noi masuri de la 1 august referitoare sa desfasurarea activitatilor culturale, artistice si de divertisment, in funtie de incidenta cazurilor de COVID-19. Masurile de relaxare propuse de la 1 august.

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața pe DN 2 Bacau-Adjud, la ieșirea din localitatea Racaciuni. Au fost implicate un microbuz și un autoturism, iar in urma impactului au murit 7 persoane, iar alte 5 sunt in stare grava. La fața locului s-a activat planul roșu de intervenție.

- Zeci de percheziții au loc, miercuri dimineața, in București și in alte cinci județe din țara la o grupare specializata in fraude informatice, inșelaciune și spalare de bani, transmite DIICOT. Potrivit anchetatorilor prejudiciul in acest dosar se ridica la 7 milioane de euro. Gruparea formata din 300…

- Noua politisti de la Sectia 16 Politie din Capitala, acuzati ca in toamna anului trecut au torturat doi barbati care le-au reprosat ca nu poarta masti de protectie in contextul masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19, au fost trimisi in judecata. Ambii barbati au decedat, in luna martie a acestui…

- Cel putin 45 de persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma accidentului aerian produs duminica dimineata in Filipine, anunta autoritatile militare de la Manilla, conform Agentiei France-Presse. Un avion militar de transport de tip C-130 s-a prabusit duminica dimineata in provincia…

- Subiectele de la prima proba la Evaluare Nationala 2021, cea la Limba si Literatura Romana, au fost considerate de elevi ca fiind destul de usoare. In schimb, candidatii s-au plans de faptul ca masca le-a produs destul de mult disconfort.

- Un barbat a murit, iar alte trei persoane au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit miercuri dimineața intr-un imobil din Fagaraș, județul Brașov. Potrivit IPJ Brașov, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața cu privire la producerea unui incendiu la nivelul unui imobil situat…