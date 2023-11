Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos (PNL), afirma joi seara ca o imagine surprinsa de un fotograf acreditat la Guvern suprinde foarte bine ce a simțit in ședința in care Guvernul a votat proiectul noii legi a pensiilor fara sa precizeze sursele de finanțare.Noua lege care prevede doua majorari ale…

- ”S-a terminat cu „paratrasnetul” ministerul/ministrul Finantelor”, le-a spus Bolos colegilor din partid. El a atras atentia ca Guvernul Ciolacu, in ansamblu, trebuie sa isi asume foarte clar gasirea banilor pentru pensii, in conditiile in care impactul bugetar este nesustenabil pentru bugetul de stat.…

- Comisia Europeana a virat Romaniei, astazi, banii aferenți cererii a doua de plata din PNRR. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat ca peste 2,7 miliarde de euro au intrat in conturile Romaniei. Potrivit ministrul, alaturi de prefinanțare și prima tranșa din PNRR, Romania a beneficiat pana acum…

- „Guvernul Ciolacu și-a angajat ieri raspunderea pe un pachet de masuri fiscal-bugetare amplu discutat. Pachet care are cateva misiuni importante: una este sa reduca deficitul bugetar in creștere, care se traduce in costuri mai mari pentru noi toți și riscul suspendarii celor 75 miliarde euro, #banieuropeni…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, atrage atentia intr-o postare pe Facebook asupra avertizarilor transmise de Fondul Monetar International (FMI) referitoare la reducerea deficitului bugetar si la masurile suplimentare pe care trebuie sa le ia Romania pentru combaterea evaziunii. „Ne-au apreciat eforturile…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a avertizat ca, daca reforma pensiilor, inclusiv a pensiilor speciale, nu va fi facuta, Romania va pierde 1,4 miliarde de euro, suma ce poate fi taiata de Comisia Europeana. Pe langa reforma pensiilor, Romania va mai pierde și alți bani europeni prevazuți in PNRR,…

- Salariul minim ar putea crește la 3.300 lei, de la 1 octombrie, a declarat, marți, la Antena 3, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș . Coalitia de guvernare a agreat, de principiu, varianta majorarii salariului minim la 3.300 lei brut, de la 1 octombrie, sustine ministrul Finantelor , Marcel Bolos. Cat…