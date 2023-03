Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea fotbalului romanesc! Un fost mare patron de la noi s-a stins din viața, in urma cu puțin timp, la varsta de 68 de ani. Om de afaceri, barbatul a decedat la Viena, acolo unde s-a stabilit de mai mulți ani, de cand a spus "adio" acestui sport care l-a facut cunoscut.

- Este doliu in baschetul romanesc. Luni seara, reprezentanți ai clubului sportiv Steaua București au anunțat ca Mihai Dimancea a murit. Marele sportiv a avut la echipa naționala nu mai puțin de 45 de selecții in timpul carierei sale, primind, in 1997, titlul de Maestru Emerit al Sportului. Mihai Dimancea…

- Lumea sportului romanesc este in doliu! Fostul baschetbalist Mihai Dimancea a murit, luni, la varsta de 83 de ani. Anunțul a fost facut chiar de catre clubul Steaua Bucuresti, pe pagina oficiala de Facebook.

- Madonna trece prin momente cumplite. Vestea decesului fratelui sau mai mare a intristat-o cumplit pe vedeta. Anthony Ciccone a murit la varsta de 66 de ani. Care este cauza decesului fratelui Madonnei.

- Bucurie mare in showbiz-ul romanesc! Alexandru Mitrița a devenit tata pentru a doua oara, dupa ce partenera lui de viața, Alesia, a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Anunțul a fost facut pe rețelele de socializare de fotbalist și i-a transmis un mesaj emoționant.

- Vestea trista ca Nosfe s-a stins din viața la varsta de 37 de ani a venit ca un șoc pentru intreaga lume. Ei bine, soția regretatului artist a suferit mult și inca o face, iar micuța Iris, fiica lui, nu a știut sa gestioneze situația, ea fiind foarte mica. Acum, Madalina Crețan a vorbit despre cum se…

- Unul dintre fostii consilieri ai presedintelui romaniei Ion Iliescu s a stins din viata. Vestea disparitiei lui Constantin Gheorghe a fost data de fostul sau coleg, Serban Nicolae care a postat un mesaj pe pagina sa de facebook. "Incredibil Aflu acum despre trecerea la cele vesnice a fostului meu coleg,…

- Profesorul de matematica Radu Paranici, primul director al Școlii Gimnaziale "Miron Costin" Suceava, a trecut la cele veșnice, la varsta de 86 de ani.Nascut pe 28 ianuarie 1936, prof. Paranici a fost director al instituției, pe atunci Școala Nr. 11, din 1986 pana in 1989.La 15 ...