- Indicatorul Increderii Consumatorului a avut o evolutie descrescatoare, in martie 2020, atat in Romania cat si in Uniunea Europeana, in contextul economic marcat de impactul epidemiei de Covid-19, arata o analiza realizata de GfK, potrivit Agerpres."Pe parcursul anului 2019, increderea consumatorilor…

- Creșterea economica este proiectata sa incetineasca la 0,3% in 2020, de la o estimare de 3,8%, inainte de criza COVID-19, in Romania, se arata intr-un raport al Bancii Mondiale. Proiecția este facuta sub presupunerea ca va veni o creștere graduala in cea de-a doua parte a anului 2020 și va accelera…

- O echipa de cercetatori a observat ca in țarile unde vaccinul BCG e obligatoriu, COVID-19 pare sa loveasca mai puțin puternic. E o ipoteza interesanta. Deși la ora actuala e doar o corelație și doar o analiza preliminara, mai multe studii o analizeaza deja in detaliu.COVID-19 s-a raspandit deja in aproape…

- Romania acceseaza 400 milioane de euro de la Banca Mondiala, pentru combaterea crizei economice generate de pandemia de COVID-19 Guvernul Romaniei a accesat linia de asistența financiara preaprobata in valoare de 400 milioane de euro acordata de Banca Mondiala, pentru a contribui la prevenirea raspandirii…

- CONFEDERATIA OPERATORILOR și TRANSPORTATORILOR AUTORIZAȚI din ROMANIA (C.O.T.A.R.) și CONFEDERAȚIA NAȚIONALA A FEDERAȚIILOR ȘI ASOCIAȚIILOR DE CONSUMATORI (CONROM) saluta inițiativa referitoare la proiectul de lege care prevede suspendarea rambursarii creditelor pana la finalul anului 2020. Este prima…

- Gealan este liderul pietei din Romania, colaborand cu peste 200 de parteneri, inclusiv din judetul Iasi. In cazul in care se va confrunta cu o cerere scazuta, intentia companiei este sa construiasca stocuri pentru perioada de varf de sezon, care in industria lor este in semestrul al doilea. "Daca situatia…

- Trei liberali au fost infectați cu coronavirus, susține HotNews.ro . Este vorba despre Florin Oancea, Lucian Heiuș și Adrian David. Informația a fost confirmata ulterior de grupul de comunicare strategica.”Sunt confirmați pozitiv la testul pentru coronavirus (COVID-19) deputatul PNL, Lucian Heiuș, primarul…