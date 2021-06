Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat marti, la Radio Guerilla, ca Romania a reusit sa recupereze din punct de vedere economic intr-un an tot ce s-a pierdut din cauza pandemiei, fiind singura tara din Uniunea Europeana care a reusit acest lucru.

- La primul meci de fotbal cu spectatori din Romania dupa debutul pandemiei Universitatea a reusit sa deschida scorul prin Andrei Ivan ('14), care, lansat de Nistor, a trimis peste portarul Mihai Popa/ Astra a reusit egalarea dupa trei minute, din penalty, acordat de arbitrul Horatiu Fesnic, dupa un fault…

- Mihai Bendeac este unul dintre cei mai ravniți burlaci din Romania, dar puțini știu ce declarație de dragoste l-a emoționat foarte tare pe juratul de la iUmor. Acesta a incercat sa fie extrem de discret atunci cand a venit vorba despre viața lui amoroasa și nu a oferit detalii niciodata, dar iata ca…

- Campania de vaccinare din Romania merge foarte greu, iar asta nu din cauza ca nu ar fi suficiente doze de vaccin, ci din cauza scepticismului oamenilor de a se vaccina. 1 milion de persoane vaccinate anti-covid-19 intr-o singura zi Exista totuși țari care au campanii de vaccinare de mare succes. Este…

- Marcel Ciolacu a declarat ca actualii guvernanti vor avea pe constiinta bilantul deceselor din Romania, fiind pe locul 10 mondial, la acest capitol. Liderul PSD i-a cerut premierului Florin Citu sa spuna ce dobanda este la cel mai mare imprumut al tarii noastre in ultimii 30 de ani, si anume 3,5 miliarde…

- Ministrul Finanțelor, despre cauza pentru care Romania nu are mai multe autostrazi: „Nu este un motiv anume, este un cumul de motive” Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a explicat faptul ca Romania nu a reușit construcția mai multor autostrazi, intr-un ritm susținut, dintr-un cumul de motive, fiind…

- Mihai Tudose critica Executivul pentru ca Romania este situata pe locul 10 intr-un „clasament trist” realizat de Financial Times referitor la „mortalitatea in exces”: „Locul 10 nu este un loc rau daca...

- Compania Nationala Romarm, care in primavara anului trecut, cand efectele pandemiei au inceput sa se simta in Romania, anunta ca va produce masti de protectie cu trei pliuri si FFP2, are un stoc de peste 3.700.000 de masti productie proprie si a reusit sa vanda 230.000 de masti din productia realizata…