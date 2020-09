Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Maramures reintra in calendarul automobilistic romanesc in acest weekend, dupa o pauza de noua ani, gazduind etapa a patra din Campionatul National de Viteza in Coasta, au informat, vineri, principalii organizatori ai evenimentului - ACS XPO Racing Baia Mare si Federatia Romana de Automobilism…

- Ciprian Lupu va lua startul la Trofeul Rașnov la bordul credinciosului Citroen C2, revizuit. Premergator acestui concurs, sportivul brașovean a participat la etapa de viteza in coasta de la Cheile Gradiștei și la Raliul Perla Harghitei Tess. Experiența acumulata, timpii obținuți, dar și parcursul competițional…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca primele masuri de relaxare au fost percepute de romani ca o adevarata libertate, dar, cu toate acestea... The post Veste uriasa de la Nelu Tataru: In maximum o luna, viața revine la normal appeared first on Renasterea banateana .

- RESITA – Vesti bune pentru iubitorii sportului cu motor! Anul acesta, etapa nationala „Cupa Resita” se va desfașura in perioada 3-5 iulie, pe traseul din Valea Domanului! La inceputul lunii iulie, municipiul Resita va gazdui un eveniment sportiv de mare anvergura. Este vorba despre a IV-a editie a Etapei…

- Prima etapa din cadrul Campionatului National de Super Slalom (competiție organizata in premiera in Romania), programata astazi și maine, in Parcul Municipal Ploiesti Vest, nu va mai putea avea loc, din cauza faptului ca Politia Municipiului Ploiesti si Jandarmeria Prahova nu au dat avizul favorabil…

- Raliul Sibiului revine pe macadam, odata cu editia care va avea loc intre 13 si 15 august, informeaza un comunicat de presa. "Dupa mai multe luni de restrictii, Sibiul redevine, in luna august, capitala motorsportului romanesc! Intre 13 si 15 august, inima tarii - Sibiul - isi va dezvalui frumusetea…

- Federatia Romana de Rugby a stabilit in sedinta Biroului Federal datele de reluare a competitiilor interne, suspendate din cauza noului coronavirus. Timisoara Saracens (SCM), care apare in comunicat cu denumirea CS Sport Club Municipal, va reveni in noua formula pe gazon la inceputul lunii august prin…

- Automobilismul sportiv este al doilea fenomen dupa fotbal care se relanseaza dupa relaxarea masurilor luate de autoritați in cazul Covid-19. In acest week-end, Federația Romana de Automobilism Sportiv programeaza startul a nu mai puțin de cinci...