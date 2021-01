Mihai Albu a răspuns acuzațiilor fostei lui soții, Iulia Albu Dupa opt ani de mariaj, in anul 2013, Iulia (39 de ani) și Mihai Albu (58 de ani) au decis sa se separe. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Mikaela, in varsta de 11 ani. Recent, fashion editorul și-a acuzat fostul soț ca ar fi pus-o pe fiica lor in pericol, petrecand Revelionul in apartamentul unui vecin. „Au participat in total 9 persoane. Intr-un apartament de bloc. Nimeni nu a purtat masca”, a spus Iulia. Ulterior, designerul a raspuns acuzațiilor. In prima parte a mesajului publicat in mediul online, Mihai a menționat ca fiica lor a fost cea care și-a dorit sa petreaca atat Craciunul, cat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

