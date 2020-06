Mihai Albu a mers cu Poliția acasă la Iulia Albu pentru a-și vizita fiica Mihai Albu continua scandalul cu fosta soție , Iulia Albu. Creatorul de incalțamInte susține in continuare ca nu este lasat sa-și viziteze fiica, pe Mikaela. Mihai Albu susține intr-o postare pe contul sau de Facebook ca a fost nevoit sa apeleze la un avocat și la Poliție pentru a-și vedea fiica: „Pentru corecta informare și din cauza faptului ca la descinderea cu Poliția au fost mulți martori și mai mult ca sigur vor aparea reacții, am ales sa fac urmatoarele precizari. Nu mi-aș fi dorit sa ajung in situația in care sunt obligat sa recurg la organele penale competente prin formularea unei plangeri… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

