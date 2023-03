Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Geoana e in centrul atenției dupa ce ieri seara, 18 martie, la un restaurant din București, aceasta și-a serbat ziua de naștere. Soția lui Mircea Geoana a avut alaturi familia, dar și cei mai apropiați prieteni. A implinit 60 de ani pe 26 februarie, dar abia aseara și-a sarbatorit ziua de naștere!…

- Cea de-a opta Reuniune a Dialogului Strategic intre Romania si Statele Unite ale Americii, desfasurata marti, 14martie, la București, a fost finalizata prin adoptarea unei Declaratii comune a celor doua state. In textul Declaratiei se evidentiaza ca delegatiile romana si americana au acordat o atentie speciala…

- La data de 14 martie 2023 a avut loc, la Bucuresti, cea de a opta Reuniune a Dialogului Strategic intre Romania si Statele Unite ale Americii, organizata la sediul Ministerului Afacerilor Externe.Potrivit MAE, organizarea acestei sesiuni a Dialogului Strategic a fost convenita de ministrul afacerilor…

- Fiica lui Mircea Geoana a facut petrecerea burlacițelor. Cand urmeaza nunta? Fiica lui Mircea Geoana, Ana , este stabilita deja de mai mulți ani in Statele Unite, acolo unde și-a intalnit marea dragoste. Este vorba despre Garrett Cayton, un fost coleg de facultate. Vara trecuta, Ana Geoana s-a logodit…

- Fericire mare in familia lui Mircea Geoana. Fiica politicianului, Ana, se pregatește sa se marite in acest an, cu alesul inimii sale, Garret Cayton, in Veneția. Recent, frumoasa șatena și-a organizat petrecerea burlacițelor, in Statele Unite ale Americii, alaturi de cele mai bune prietene. Cum a fost…

- La 4 ani locuia in Colentina, in Romania comunista. La 13 vindea limonada in cartier, in… Texas. (Texas… America) La 16 ani tundea iarba vecinilor, iar la 19 renunțase la facultate pentru ca la 23 de ani sa aiba o poziție de top intr-o companie de 8 miliarde de dolari. La 43 de ani locuiește… tot in…

- Nationala de rugby a Romaniei s-a reunit in primul stagiu de pregatire din 2023. Staff-ul tehnic condus de Eugen Apjok a selectionat pentru acest cantonament 35 de jucatori, toti evoluand in campionatul intern. Singurul jucator din afara Romaniei este Robert Irimescu, legitimat la un club din Statele…

- Nadine nu regreta deciziile pe care le-a luat de-a lungul anilor și considera ca faptul ca a plecat din Romania a fost cea mai buna alegere. Vedeta s-a inscris la facultate in America și este mandra de realizarea sa. Nadine Voindrouh a devenit celebra la doar 18 ani, dupa apariția in producția Școala…