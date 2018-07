Stiri pe aceeasi tema

- BUZARNESCU - PLISKOVA LIVE STREAM. Mihaela Buzarnescu (locul 28 WTA) e gata sa faca meciul vieții impotriva Karolinei Pliskova. Dupa ce a trecut de Aryna Sabalenka și Katie Swan, "Miki" va ave...

- Simona Halep are deja un avans de 800 de puncte fata de a doua clasata in clasamentu WTA, insa diferenta ar putea creste chiar la 2.700 de puncte daca Simona va castiga turneul. De asemenea, sunt sanse foarte mari ca Simona Halep sa fie cap de serie numarul 1 si la US Open. Pe langa Halep,…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 7 mondial, a eliminat-o pe Victoria Azarenka si o va intalni pe Mihaela Buzarnescu in turul trei la Wimbledon, informeaza news.ro.Pliskova s-a impus, scor 6-3, 6-3, in meciul cu Azarenka, dupa o ora si 14 minute. Vezi și: Mihaela Buzarnescu,…

- Mihaela Buzarnescu s-a calificat in turul trei la Wimbledon, dupa cu o victorie facila, in minimum de seturi, in fata britanicei Katie Swan, 6-0, 6-3. In turul urmator, bucuresteanca o va intalni pe Karolina Pliskova, favorita 7.

- Mihaela Buzarnescu s-a calificat in turul trei la Wimbledon, dupa cu o victorie facila, in minimum de seturi, in fata britanicei Katie Swan, 6-0, 6-3. In turul urmator, bucuresteanca o va intalni pe Karolina Pliskova, favorita 7, informeaza Mediafax.Intr-un interviu pentru Eurosport, Mihaela…

- Mihaela Buzarnescu – Karolina Pliskova, in turul III la Wimbledon. S-au mai infruntat acum șase ani. Wimbledon – turul III (simplu, feminin) Mihaela Buzarnescu – Karolina Pliskova (vineri) Cele doua s-au duelat in sferturile de finala ale turneului de la Nottingham, in anul 2012. S-a impus Karolina,…

- Mihaela Buzarnescu a trecut de Katie Swan, din Marea Britanie, locul 204 WTA, beneficiara a unui wild card, scor 6-0, 6-3, dupa o ora si 15 minute. In turul trei, Buzarnescu va evolua cu invingatoarea din meciul dintre sportiva ceha Karolina Pliskova si belarusa Victoria Azarenka. Prin calificarea in…

- Organizatorii turneului de Grand Slam de la Wimbledon au anunâat programul primei zile a competiției, care debuteaza luni, 2 iulie.Totuși, Simona Halep, numarul 1 mondial și principala favorita pentru câștigarea titlului, va intra pe teren abia marți, 3 iulie. Prima sa adversara…