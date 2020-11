Mihaela Bilic: „Piftia este cel mai dietetic preparat făcut din carne de porc” Cui nu-i place piftia? Piftia este unul dintre preparatele care nu trebuie sa lipseasca de pe masa tradiționala de Craciun. Daca v-ați intrebat vreodata cat de periculoasa este piftia pentru silueta, avem o veste buna: dintre toate preparatele tradiționale de Craciun, piftia ingrașa cel mai puțin. Medicul nutritionist Mihaela Bilic a explicat pe rețelele de socializare cum și de ce este posibil acet lucru. Citește și: Retete traditionale: Piftie de Craciun „Piftia este produsul hipocaloric al sarbatorilor, cel mai dietetic preparat facut din porc… sau din curcan. Ce e piftia? O carne fiarta cu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

