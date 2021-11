Polonia va incepe in luna decembrie construcția unui zid de-a lungul frontierei cu Belarus, unde in prezent sunt numeroși emigranți, și-l va finaliza in primul semestru al anului 2022, a anunțat, luni, intr-un comunicat Ministerul de Interne, transmite AFP. Aceasta construcție s-a numit zid, gard apoi bariera sau baricada. Guvernul polonez numeste acest gard permanent o ”bariera” sau ”baricada”, evitand in mod evident cuvantul ”zid”, noteaza dpa. Mariusz Kaminski, ministrul polonez de Interne spune ca este o „investiție absolut strategica și prioritara pentru securitatea națiunii și a cetațenilor…