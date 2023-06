Stiri pe aceeasi tema

- In data de 17.05.2023, ora 16:33, in urma apelului primit pe SNUAU 112, Pompierii au fost anunțati despre producerea unui accident rutier pe DN 68 A, in localitatea Coșava. A fost alertata Stația de Pompieri Faget și trimiși la locul intervenției 6 subofițeri cu o autospeciala de prima intervenție și…

- Un TIR s-a ciocnit de un microbuz plin cu persoane, luni, pe DN 1A, in localitatea Blejoi, județul Prahova. Echipaje SMURD intervin la fața locului.Potrivit IPJ Prahova, prin apel 112 a fost anunțat producerea accidentului pe DN 1A sens giratoriu zona Rompetrol Blejoi.Un autocamion care transporta materiale…

- Politia din Statele Unite a deschis o ancheta pentru a stabili motivele pentru care un barbat a intrat in plin cu masina intr-o statie de autobuz din Brownsville, in statul Texas si a ucis sapte persoane, informeaza Rador.Cel putin sase persoane au fost ranite, unele dintre ele fiind in stare foarte…

- Cel putin cinci persoane au murit sambata, in Grecia, atunci cand un microbuz plin cu migranti s a ciocnit frontal cu un alt automobil, a anuntat politia elena, citata de postul national de radio, relateaza DPA citat de Agerpres.roAlte sase persoane persoane au fost raniti grav si se afla in stare critica.Vehiculul…

- Douazeci și șapte de persoane au murit sau sunt date disparute dupa ce doua barci de migranți s-au scufundat in largul coastei de est a Tunisiei. Prima ambarcațiune a plecat vineri din Tunisia spre Italia, cu 37 de persoane la bord, informeaza Rador.Douazeci de migranti sunt disparuți, iar 17 au…

- Comunicat. Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 22 de cetateni din diverse state care au incercat... The post In acte figidere, in realitate migranți. Zeci de persoane, cercetate de polițiștii de frontiera appeared first on Special Arad ·…

- Un accident rutier s-a petrecut marți, 14 martie, in jurul orei 16.45, pe DJ 792, la ieșirea din orașul aradean Ineu. Coliziunea dintre doua mașini s-a soldat cu cinci victime, dintre care una in stare de inconștiența, relateaza AradOnline , care preia informații oferite de ISU Arad. Au intervenit doua…

- Cel puțin 22 de persoane au murit dupa ce ambarcațiunea lor s-a rasturnat in Oceanul Indian, in timp ce faceau o calatorie periculoasa de 400 de kilometri din Madagascar spre teritoriul francez Mayotte.Alte 20 de persoane au fost salvate in weekend, au anunțat autoritațile din Madagascar. Fii…