Migranti ascunsi in covoare, role de tuburi din cauciuc si frigidere depistati la vama Varsand si Nadlac II

- Politistii de frontiera de la PTF Nadlac II au depistat nu mai putin de 53 de cetateni din din diferite state, care voiau sa treaca fraudulos frontiera de stat in Ungaria. Acestia erau ascunsi in trei ansambluri rutiere. Alti cinci cetateni din Afganistan, Pakistan și India au fost depistati de catre…

- Politistii de frontiera din Varșand, Nadlac și Nadlac II, judetul Arad, au depistat 58 de cetateni din diferite state, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in patru automarfare incarcate cu diverse bunuri. Miercuri, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-au prezentat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 23 de cetateni din Turcia si Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Acestia se aflau ascunsi intr-un automarfar, incarcat cu piese auto ce trebuiau sa ajunga in Austria.

- I-a apucat frigul cand au dat ochii cu polițiștii. 31 de migranți depistați la PTF Nadlac II, ascunsi intr-un camion cu frigidere. In cursul zilei de 27 aprilie, in jurul orei 13:00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera...

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat treizeci și unu de cetateni din Pakistan, India și Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu frigidere. In cursul zilei de ieri, in jurul orei 13:00,…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II au gasit 31 de cetateni din Pakistan, India și Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR incarcat cu frigidere. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-a prezentat miercuri pentru efectuarea formalitatilor, pe…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II au gasit 31 de migranti din Pakistan, India și Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR incarcat cu frigidere.

Polițiștii de frontiera din Arad au descoperit 65 de cetățeni din India, Pakistan, Irak și Turcia, care incercau sa treaca ilegal in Ungaria, ascunși in doua TIR-uri.