Miercuri se ia apa în Uivar Miercuri, 13 septembrie, intre orele 9-16 se va efectua spalarea rețelei de distribuție in Uivar. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. „La reluarea alimentarii ... The post Miercuri se ia apa in Uivar appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

