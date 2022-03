Microsoft Corp a anuntat vineri ca suspenda noile vanzari ale produselor si serviciilor sale in Rusia, fiind astfel cea mai recenta companie occidentala care se distanteaza de Moscova dupa invadarea Ucrainei, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . De la inceputul conflictului, mai multe companii globale, inclusiv Apple Inc, Nike si Dell Technologies, si-au redus semnificativ legaturile cu Rusia, pe fondul sanctiunilor impuse de Occident. Pe langa suspendarea noilor vanzari, Microsoft opreste multe parti ale afacerii sale din Rusia, in conformitate cu sanctiunile guvernamentale, a afirmat presedintele…