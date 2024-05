Un domeniu in care Microsoft are un avantaj distinct fata de ceilalti in cursa AI este detinerea Windows, ceea ce ofera companiei o baza masiva de utilizatori de computere. CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, a declarat in ianuarie ca 2024 va marca anul in care AI va deveni ”partea de prima clasa a fiecarui PC”. Compania ofera deja asistentul sau de chatbot Copilot in motorul de cautare Bing si, contra cost, in software-ul de productivitate Office. Acum, utilizatorii de computere vor putea afla mai multe despre modul in care AI va fi incorporata in Windows si ce poate face cu ea pe noile PC-uri AI.…