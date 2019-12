Stiri pe aceeasi tema

- Microîntreprinderile din România întâmpina dificultați în a-și menține o situație financiara pozitiva. Gradul de îndatorare (datorii totale/active totale) al acestora la nivel de sector a ajuns la 73%, cele mai afectate fiind companiile cu o cifra de afaceri mai mica…

- Romania are cele mai slabe rezultate din ultimii 9 ani la testele PISA. Este vorba despre acea evaluare care ne arata cat de pregatiți sunt elevii de 15 ani la capitolul matematica, științe și citire. Rezultatele la testarea PISA 2018 au fost afișate marți dimineața, pe site-ul Organizației pentru Cooperare…

- Peste o treime (34%) dintre companiile din Romania asteapta "Black Friday" pentru a cumpara produse la preturi reduse, iar sectoarele de logistica si retail cheltuiesc cel mai mult pe echipamente IT, conform unei analize de specialitate, data publicitatii marti, relateaza Agerpres.Citește…

- Comertul romanesc va inregistra, in acest an, cel mai spectaculos Black Friday din istorie, cu peste 10 milioane de produse vandute in numai cateva zile si incasari de circa 300 de milioane de euro la nivelul lunii noiembrie, releva datele unei analize a companiei de consultanta Frames, realizata…

- FOTO – Arhiva In 2018 activau in Romania 524.900 de microintreprinderi, cu 2,5% mai multe fata de anul precedent, care au realizat o cifra de afaceri totala de 129 miliarde lei si un profit de 27,5 miliarde lei (21% din cifra de afaceri si o medie de 52.390 lei per companie), arata un studiu al Instant…

- Microintreprinderile din Romania isi continua traiectoria de crestere, iar 72% din cifra de afaceri consolidata, insemnand 82,27 miliarde lei, a fost generata de companiile cu o cifra de afaceri de pana in 250.000 euro, arata datele Instant Factoring, primul fintech romanesc de micro-factoring online,…