Microbuz răsturnat în șanț. O persoană a murit, iar alte 6 sunt rănite Un accident grav a avut loc in localitatea Corbii Mari din Dambovița, cand un microbuz s-a rasturnat in șanț. In urma acestui incident, o persoana a murit, iar alte șase au fost transportate la spital. „La locul interventiei au fost alocate o masina de stingere, sase echipaje SMURD, un echipaj de descarcerare si trei ambulante SAJ. In sprijin intervine si ISU Teleorman cu o masina de stingere si un echipaj SMURD. Totodata, alte doua ambulante SAJ din judetul Teleorman au fost trimise la eveniment”, a transmis I SU Dambovita. Circulația a fost blocata. Polițiștii aflați la fața locului incearca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

