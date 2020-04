Micii producatori din Transilvania s-au organizat nemteste si fac vanzari online Producatorii din Colinele Transilvaniei stau acasa, lucreaza gradina, au grija de animale si produc bucate de calitate. Si, ca sa nu munceasca degeaba, oamenii s-au orientat catre ceea ce functioneaza cel mai bine in aceasta perioada: piata online.



Lucrurile sunt destul de simple, organizate nemteste: daca vrei bucate din zona Sighisoara - Tarnava-Mare, poti comanda de pe platforma "Bucate din Vecinatate", pentru produse din zona Mediasului exista "Bucate din proximitate".



Sibienii, la randul lor, pot comanda acasa produse de pe Valea Hartibaciului prin manancalocal.ro, o initiativa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

