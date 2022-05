Micii gimnaști își desemnează campionii, la Lugoj Federația Romana de Gimnastica și Primaria Municipiului Lugoj organizeaza, in perioada 20-21 mai, la Sala Sporturilor “Ioan Kunst Ghermanescu”, finala Campionatul Național pe Echipe și Individual al Juniorilor III, Nivel 1 și 2 (9-11 ani). La competiția celor mai mici dintre gimnaști, speranțele olimpice din 2032, participa 60 de sportivi de la 13 cluuri din țara: CSȘ Sibiu, CSȘ Brasov, CSȘ Resita, CSȘ 1 Timișoara, CSȘ Steaua, CSȘ Gloria Arad, CSȘ Lugoj, CSȘ Dinamo, CSM Cluj Napoca, CSȘ Buzau, CSA Steaua, LPS Bistrița, LPS Tg. Mureș. Printre cei 60 de gimnaști care iși vor desemna… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

