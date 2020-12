Situatia drepturilor omului in Belarus "a continuat sa se deterioreze" din luna septembrie, a denuntat vineri Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, potrivit AFP.



"Am regretul sa raportez ca de la dezbaterea urgenta in Consiliul (drepturilor omului) asupra Belarus in septembrie nu a existat nicio ameliorare in situatia drepturilor omului in aceasta tara. Dimpotriva, situatia a continuat sa se deterioreze in ultimele saptamani, in special in ceea ce priveste dreptul de a manifesta pasnic", a declarat Bachelet in fata Consiliului ONU pentru drepturile omului.

…