- De mai bine un secol pasionatii de arta cauta celebra fresca disparuta atribuita lui Leonardo da Vinci "Batalia de la Anghiari. Insa o echipa de experti si-a anuntat miercuri concluziile unei analize cu privire la celebra fresca reprodusa si de Peter Paul Rubens: conform acestora, geniul renascentist…

- In cazul in care intr o zi nu se acopera toate strazile planificate initial, distribuirea continua a doua zi.Primaria Municipiului Constanta vine in sprijinul constantenilor si ii incurajeaza sa colecteze selectiv distribuind pubele galbene pentru cei care locuiesc la case, astfel: bull; Astazi, Joi,…

- Momente de maxima intensitate au trait duminica dimineața polițiștii din Iași, dupa ce un șofer cu probleme de comportament a pus pe fuga mai multe patrule de poliție. Individul a fost observat dupa ce a staționat cu mașina, avand avariile in funcțiune. La un control de rutina, polițiștii au simțit…

- Un patruped care nu cantarește mai mult de 3 kilograme, cunoscut și sub denumirea de Pom sau Pom Pom ce face parte din rasa Pomeranian și este extrem de curajos și energic. Vezi cum ingrijești un Pomeranian și ce caracteristici are una dintre cele mai frumoase rase de caini.Cand spunem rase de caini…

- O persoana a fost impușcata mortal in Portland, in statul american Oregon, dupa o confruntare masiva intre susținatorii președintelui Donald Trump și protestatarii Black Lives Matter, relateaza BBC.

- Reparatiile efectuate pe strada Michelangelo au dus la aparitia unui numar mare de locuri de parcare, spune primarul Timisoarei, Nicolae Robu, locuri care ar fi trebuit sa fie oferite, de fapt, de o parcare supraetajata care nu exista. Acum, sporul de locuri de parcare va fi si mai mare, prin demolarea…