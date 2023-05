Mica Revoluție de catifea a profesorilor Guvernanții se plang ca efortul bugetar al maririi salariilor profesorilor cu 25 % ar duce la marirea cheltuielilor publice cu opt miliarde de lei, ceea ce ar mari deficitul. Problema spinoasa a profesorilor nu e de ieri, e din toate guvernarile post-comuniste. Ieri, guvernul, prin intermediul purtatorului de cuvant, a anunțat ca marește oferta, de la 1.500 lei, la 2.500 lei, bonus salarial, pana la sfarșitul anului. Sindicatele au dat cu flit. Azi, in București, vor fi 20.000 de protestatari, conform estimarilor organizatorilor. In condițiile neimpacarii bugetarilor, tot mai vehemenți pentru… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

