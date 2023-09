Mica Publicitate de azi, 5 septembrie 2023

Stiri pe aceeasi tema

- Vanzari 1 camera VAND/Inchiriez garsoniera in Panciu.Tel. 0732/328697. VAND sau schimb garsoniera confort 1, str. Comisia Centrala, 4/4, cu acoperis si CT.Tel. 0721/852898. Vanzari 2 camere VAND apartament 2 camere, mobilat, centrala, aer conditionat, etaj IV, acoperit, liber, Pictor Grigorescu.Tel.…

- A fost prelungit termenul pentru inscrierea in Programul Rabla Local pana pe 29 septembrie 2023, ora 23:59, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu. Pana acum, localitațile Panciu și Popești au epuizat fondurile pentru casarea autovehiculelor prin Programul Rabla Local. Epuizarea fondurilor a…

- Lucrarile de reabilitare energetica și modernizare la secțiile Psihiatrie, Dermatologie, ORL și Oftalmologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” din Focșani avanseaza in ritm susținut. La cele doua corpuri de cladire din Str. Comisia Centrala nr. 15B au loc lucrari complexe, mare…

- Doi barbați din Panciu, prieteni pana in decembrie 2021, au stricat „relația” dupa un conflict in urma caruia unul dintre ei a ajuns la spital. Celalalt a fost judecat pentru lovire și condamnat, fiind acuzat ca și-a lovit amicul cu pumnul in zona fetei. Conflictul a avut loc in casa unei cunoștințe…

- Ieri, 18 iulie, echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al județului Vrancea a efectuat trei misiuni de asanare a muniției ramase neexplodate, in orașul Panciu și comunele Garoafa și Pufești. In urma asanarii terenului s-au ridicat 13 elemente de muniție,…

- Cu media generala 10, Andrei Panescu este șeful promoției 2023 de la Liceul Teoretic „Ioan Slavici‟ Panciu, specializarea Matematica-Informatica. Care este secretul acestei performanțe? „Multa munca, perseverența și ambiție. Pentru un astfel de rezultat trebuie sa tragi foarte mult de tine. Vreau sa…

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor pune la „bataie” 103.3864.321,5 lei, suma estimata pentru achiziționarea de insule ecologice digitalizate in mai multe județe, printre care și Vrancea. La noi in județ se cauta insule pentru municipiile Focșani și Adjud și orașele Marașești, Odobești și Panciu,…