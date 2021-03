Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fundaș Lucian Goian, 38 de ani, a comentat titlul caștigat de Ianis Hagi cu Rangers, in Scoția. „Ce a facut Ianis Hagi e o mare performanța. Sa iei titlul in Scoția e ceva. Vedeam ieri imagini cu sosirea lui Steven Gerrard la stadion, ce atmosfera pot sa creeze suporterii. Este incredibil. Cand…

- Un tanar de 26 ani din orașul Stei, județul Bihor, s-a ales cu o amenda record de 3.770 lei si cu permisul de conducere suspendat pentru 7 luni, dupa ce radarul mobil l-a surprins incalcand Codul rutier de patru ori in decurs de doar doua minute. Șoferul a facut doua depasiri neregulamentare, a gonit…

- Galațiul sarbatorește implinirea a 10 ani de cand Oțelul caștiga titlul, peste FCSB, Dinamo, Rapid, Poli Timișoara sau FC Vaslui. Moldovenii organizeaza sambata, 20 februarie, de la ora 16, un eveniment special - „Campionii din oțel" - fara public, transmis pe internet. ...

- Americanca Mikaela Shiffrin, castigatoare a cinci medalii de aur mondiale la schi alpin, a anuntat ca isi va apara titlul la slalom super-urias cu ocazia Campionatelor de la Cortina d'Ampezzo (Italia), programate intre 8 si 21 februarie, in conditiile in care nu a mai disputat nicio proba de viteza…

- Monedele au fost emise in perioada 1551-1599 in Polonia, Lituania si in Ungaria, sub autoritatea a cinci suverani: Sigismund I August, Sigismund III, Stefan Bathory (ca rege al Poloniei), Ferdinand I si Rudolf II.

- Titlul proiectului “Dezvoltarea SC MECANO STRONG SRL prin demararea activitații de producție lemne” Numele beneficiarului SC MECANO STRONG SRL, cod SMIS 133438 Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului il reprezinta valorificarea sectorului productiv al activitatii companiei prin modernizarea…

- „Domnule doctorand, stimați invitați, distinși membri ai prezidiului, permiteți-mi sa va comunic decizia luata in unanimitate de catre comisia pe care astazi o prezidez. Data fiind existența unor posibile suspiciuni de similitudine sau plagiat in teza de doctorat a doctorandului Pop Liviu Marian, suspendam…

- Benny Adegbuyi (35 de ani) l-a invins pe Badr Hari (36 de ani), prin KO tehnic, in runda cu 3 din main event-ui din gala Glory 76, iar acum are șansa sa lupte pentru titlul mondial la categoria grea. Dupa ce l-a invins pe Badr Hari, printr-un KO spectaculos, Benny are acum șansa unui meci pentru titlul…