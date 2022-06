Albumul de fotografii „Bunicul meu Regele Mihai” de Nicolae al Romaniei, aparut la Editura Vremea, a fost lansat sambata, la Salonul International de Carte Bookfest. Autorul a marturisit ca fotografiile sunt o parte dintr-un album primit la nunta sa, iar celelalte reprezinta rodul cautarilor sale. „La nunta mea am primit cadou un album si mi s-a parut un mare pacat sa tin doar pentru mine albumul respectiv. M-am gandit sa impart acest cadou cu toata lumea. (…) Am inceput sa caut si alte fotografii. Cand am gasit tot ce doream, a coincis si cu centenarul Regelui si am vrut sa fie un cadou pentru…