- Sezonul 2020 al campionatului Venezuelei a fost suspendat "definitiv" dupa sase etape, din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat Federatia venezueleana de fotbal (FVF), citata de AFP.In urma prelungirii starii de alerta, declarata de autoritatile de la Caracas pentru o perioada suplimentara…

- Ministerul Apararii de la Caracas a anuntat, intr-un comunicat de presa, capturarea a trei barci de lupta columbiene abandonate, descoperite sambata, in cursul unei operatiuni de patrulare pe raul Orinoco, la cateva zile dupa ce guvernul venezuelean si-a acuzat vecinul ca a sustinut o invazie esuata,…

- Presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a anuntat vineri ca va primi in cursul zilei de luni propunerea executivului cu privire la masurile de redeschidere a economiei si a intregii societati, dupa mai bine de o luna de carantina pentru oprirea raspandirii noului coronavirus, transmite…

- Statele Unite considera ca tentativa de „invazie pe mare” a Venezuelei denuntata de Caracas ar face parte dintr-o „campanie de dezinformare majora” a presedintelui Nicolas Maduro, relateaza AFP.

- Departamentul de Stat american a anuntat marti ca SUA nu accepta "ca atare" afirmatiile regimului de la Caracas cu privire la o presupusa incursiune armata pe teritoriul Venezuelei si urmareste sa obtina informatii suplimentare despre incident, informeaza Reuters. "Incercam sa aflam mai multe, inclusiv…

- In Mexic, cartelurile de droguri impart pachete cu alimente și produse de baza, in timp ce președintele face apel la acestea sa inceteze actele de violența, daca doresc cu adevarat sa ofere un ajutor. Traducere și adaptarePreședintele Mexicului a declarat ca mai multe carteluri de droguri au predat…

- Președintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a facut luni un apel catre organizațiile criminale, cerandu-le sa nu mai doneze pachete cu alimente in timpul crizei coronavirusului și sa se concentreze in schimb pe incetarea violențelor care s-au soldat cu aproape 100 de morți, doar in ziua precedenta,…