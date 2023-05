Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a sanctionat luni 25 de persoane si opt entitati siriene, inclusiv pe unii veri ai presedintelui Bashar al-Assad – pe care-i acuza de trafic de captagon, un drog de sinteza pe care Siria il exporta la nivel mondial. ”UE isi repeta minciunile si pretinde ca sanctiunile impuse Siriei…

- Belarus a declarat marti ca a decis sa gazduiasca arme nucleare tactice ruse dupa ani de presiuni din partea Statelor Unite si aliatilor lor pentru schimbarea orientarii sale politice si geopolitice. Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat sambata ca in viitor Moscova ia in calcul sa desfasoare armament…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a angajat sa acorde prioritate cooperarii cu statele africane, intr-un discurs pe care l-a sustinut la Conferinta Parlamentara Internationala Rusia-Africa, luni, la Moscova, relateaza AFP. Liderul de la Kremlin a anuntat ca va acorda "prioritate" relatiilor cu tarile…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva se va duce in China la sfarsitul acestei luni pentru o vizita oficiala la invitatia omologului sau Xi Jinping, a anuntat vineri Ministerul chinez de Externe, citat de France Presse.

- Ministerul de Externe al Coreei de Nord a acuzat Statele Unite ca au agravat "intentionat" tensiunile prin exercitii militare aeriene comune cu Coreea de Sud, a anuntat marti agentia de presa de stat KCNA. Acuzatia vine dupa ce Seulul si Washingtonul au anuntat vineri mai mult de 10 zile de exercitii…

- Purtatorul de cuvant de la Casa Alba, Karine Jean-Pierre, a declarat luni (6 martie) ca Statele Unite urmaresc indeaproape rapirea „inacceptabila” a patru americani in Mexic. „ Gandurile noastre sunt la familiile acestor persoane și suntem pregatiți sa oferim toata asistența consulara adecvata, iar…

- „Orice acțiune care reprezinta o amenințare la adresa securitații lor (cetațenii și militarii ruși din Transnistria – n.red.) va fi considerata, in conformitate cu dreptul internațional, drept un atac impotriva Federației Ruse”, se arata in comunicatul citat de Interfax.„Legat de acumularea semnificativa…

- "Ceea ce am vazut in Statele Unite face parte dintr-un tipar in care China și, de asemenea, Rusia iși intensifica activitațile de supraveghere a aliaților NATO", a declarat Stoltenberg, informeaza Reuters, citat de Rador. Declarațiile vin dupa ce avioanele de lupta militare americane au doborat duminica…