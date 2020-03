Ciocniri au avut loc duminica intre un grup de femei adunate in fata principalei catedrale din capitala Mexicului si barbati care protestau impotriva avortului facand saluturi naziste, incidente soldate cu zeci de raniti in timpul unui mars gigantic cu participarea a zeci de mii de persoane de Ziua Internationala a Femeii, relateaza luni Reuters. Incidentele au reflectat o furie perceputa pe parcursul intregii zile cand administratia orasului a anuntat ca 80.000 de persoane au marsaluit prin centrul istoric al orasului Ciudad de Mexico pana in piata publica din fata catedralei si a Palatului National.…