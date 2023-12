Autoritatile mexicane au relansat compania aeriana de stat Mexicana de Aviacion, la aproape 20 de ani dupa ce a fost privatizata, informeaza Rador Radio Romania.

Compania, care a dat faliment in anul 2010, a fost rascumparata in luna august de guvern pentru putin sub 50 de milioane de dolari. Acum este controlata de fortele armate.

Cursa inaugurala a plecat marti dimineata de la Mexico City si a aterizat pe un aeroport construit recent in statiunea Tulum.