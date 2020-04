Metroul din Drumul Taberei va fi pus în funcţiune pe 30 iunie. Ministrul Transporturilor: "Rămâne un termen asumat" "M-am asigurat, impreuna cu premierul Ludovic Orban, in vizita de astazi (joi, n.r.) de pe santier ca apelul meu lansat catre antreprenori a fost inteles si lucrarile avanseaza conform graficului. Termenul de 30 iunie ramane un termen asumat de catre antreprenor pentru punerea in circulatie cu calatori a acestei magistrale de metrou! Este o investitie mult asteptata de catre bucuresteni, care trebuie finalizata conform angajamentelor. Investitiile continua pentru ca doar asa putem reporni motoarele economiei, incetinite de criza provocata de pandemia Covid-19", a scris ministrul Lucian Bode,… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

