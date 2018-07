Metropolele europene fac front impotriva Airbnb In fata formidabilului succes al Airbnb, care va implini zece ani vara aceasta, Paris, Berlin, Amsterdam sau Barcelona organizeaza o riposta pentru a evita explozia chiriilor si preturilor dar si scaderea ofertei de locuinte. In 11 august 2088, s-a lansat site-ul Airbed&Breakfast pentru ”a face fata saturatiei pietei hoteliere”. Lumea ridica din umeri dar, 10 […] Metropolele europene fac front impotriva Airbnb is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

