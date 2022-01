Metoda „badanta”. „Tunuri” de milioane de lei date sistematic bugetului sănătății prin servicii fictive de îngrijire la domiciliu Bugetul sanatații este saracit sistematic de tunurile date de unele dintre firmele autorizate pentru ingrijirea la domiciliu a pacienților imobilizați la pat, in special varstnici, care sufera de afecțiuni cronice. Vorbim de sume de ordinul milioanelor de lei incasate pentru servicii prestate fictiv de asistente medicale care in realitate lucreaza intr-o unitate medicala și nu pot fi in același timp in doua locuri, la domiciliul pacientului asistat și la spital. In multe cazuri, aceste „asistente” lucreaza, ca „badante”, in Italia sau in alte țari din vestul Europei, dar in actele depuse la Casa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

