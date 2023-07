Meteorologii au făcut anunțul. Pe ce dată exactă scăpăm de temperaturile de peste 30 de grade Romania se topește sub valul de canicula, temperaturile ajung la 40 de grade Celsius. Veștile de la meteorologi nu sunt insa tocmai pozitive, deoarece vor mai indura cel puțin o luna caldura extrema. Temperaturile vor cobori sub 30 de grade abia dupa 15 august. Potrivit estimarilor specialiștilor in meteorologie, pe data de 20 august scapam […] The post Meteorologii au facut anunțul. Pe ce data exacta scapam de temperaturile de peste 30 de grade first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

