Meteorologii au anunțat primele ninsori în București. Prognoza actualizată pentru 1 Decembrie Meteorologii au actualizat prognoza pentru 1 Decembrie. Precipitațiile vor cuprinde treptat toata țara și sunt așteptate ploi, ninsori și lapovița, inclusiv in Capitala. Vremea se schimba brusc in prima zi de iarna. Vor fi precipitații in mare parte din țara. Vor predomina ploile, dar treptat se vor transforma in precipitații mixte in jumatatea sudica a țarii, in timp ce in Moldova și la munte va continua sa ninga. Pana atunci, miercuri vor fi ploi in sud și est, lapovița in Moldova, unde va fi cel mai frig, iar la altitudini mari va ninge. In Capitala așteptam cel mult 6 grade marți. Vor fi ploi,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

