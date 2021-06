Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Vremea se menține instabila și ușor racoroasa in saptamana care urmeaza in regiunile estice și sud-estice. Saptamana 14.06.2021 – 21.06.2021 Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice acestei…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru ziua de sambata, 5 iunie 2021. Pentru acest final de saptamana, meteorologii anunta vreme instabila. Se anunta ploi torentiale insotite de descarcari electrice si vijelii. Temperaturile se vor situa in jurul celor normale pentru…

- btr Administrația Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza meteo valabila pana la jumatatea acestei luni. Potrivit meteorologilor, in aceasta saptamana vor fi alternanțe termice ample, astfel incat temperaturile diurne se vor incadra, in medie, intre 15 și 19 grade, cu cele mai ridicate…

- Potrivit estimarilor publicate de meteorologi, vremea in luna Mai va fi mai calda, la nivelul intregii țari și va ploua mai puțin. Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele normale pentru acest interval, la nivelul intregii țari. Vor fi ploi mai puține, cu excepția saptamanii 24 – 31 mai,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 12 aprilie – 10 mai 2021. In perioada minivacanței de Paște și de 1 Mai temperaturile medii vor fi ușor mai scazute decat cele obișnuite pentru aceasta perioada. Saptamana 12 – 19 aprilie: Valorile termice vor fi mai coborate…

- Dupa cateva zile de vreme calda, temperaturile scad și vor fi inregistrate maxime cuprinse intre 0 – 8 grade, mai scazute la munte, potrivit meteorologilor. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța ca in zilele urmatoare temperaturile vor incepe sa scada, iar valori termice vor fi mai scazute…

- In majoritatea regiunilor din țara vremea este rece, predominand ploile și vantul puternic. Vremea se va menține destul de rece pentru aceasta perioada a anului. La inceputul intervalului 5 – 18 aprilie, valorile termice vor fi mai scazute decat in mod normal. Precipitatiile vor fi prezente in cea mai…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 29 martie – 26 aprilie martie 2021. Din weekend se incalezește in toata țara, urmeaza temperaturi de peste 20 de grade Celsius Astfel, potrivit prognozei ANM pentru intervalul 29 martie – 26…