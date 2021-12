Meteo: Cod galben de ninsori pentru următoarele 24 de ore Meteorologii au emis, luni dimineața, un cod galben de ninsori moderate cantitativ și intensificari ale vantului in Carpații Meridionali și de Curbura. Alerta emisa de ANM a intrat in vigoare luni, la ora 10:00 și va fi valabila 24 de ore, pana marți, la aceeași ora. In intervalul menționat, la altitudini de peste 1700 m, in Carpații Meridionali și de Curbura va ninge și se va depune strat nou de zapada, local consistent. Vantul va bate cu putere, cu rafale de peste 80 – 90 km/h, viscolind ninsoarea. Astfel de fenomene se vor semnala și in restul zonei montane, dar la intensitați mai mici. Local,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

