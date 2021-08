Meteo: Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată în mai multe regiuni din țară Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod galben de vijelii, valabila in mai multe zone ale tarii, pana la ora 23.00. In sud si sud-vest se anunța canicula pana miercuri seara. Potrivit ANM, pana la ora 23.00, in Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei si local in Maramures, nordul Munteniei si in zonele de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi pe alocuri 25…45 l/mp. De asemenea, in sud-vestul si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

