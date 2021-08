Meteo: Canicula și disconfortul termic persistă până luni Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Portocaliu de val de caldura persistent si disconfort termic deosebit de accentuat. Avertismentul meteo este valabil pana luni și vizeaza 16 judete si municipiul Bucuresti. De asemenea, meteorologii au emis si o atentionare Cod galben, valabila in opt judete. Conform avertizarii Cod portocaliu, luni, in Muntenia, cea mai mare parte a Olteniei si a Dobrogei si in sudul Moldovei, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile maxime se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

