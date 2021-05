Meteo 9 mai. Vreme în încălzire. Maximele atinse duminică Vremea va fi predominant frumoasa și se va incalzi fața de ziua anterioara in vestul, centrul și nordul Romaniei, anunța meteorologii. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis ca, in orele amiezii, la nivelul intregii țari se vor inregistra temperaturi in jurul celor normale pentru aceasta data. Cerul va fi mai mult senin, exceptand regiunile […] The post Meteo 9 mai. Vreme in incalzire. Maximele atinse duminica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

