Meteo, 3 octombrie. Vremea se încălzește simțitor Vremea se anunța a fi frumoasa, in aceasta sambata, cu temperaturi mai ridicate decat cele așteptate pentru aceasta data din calendar, respectiv inceputul celei de-a doua luni de toamna. Astfel, vremea continua sa se incalzeasca și pe 3 octombrie, astfel ca maximele zilei vor urca pana la 22 și chiar 29 de grade. Cerul va […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

